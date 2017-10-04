أول "سيلفي" لسعودية تقود سيارتها

القصص القادمة من المملكة العربية السعودية هذه الأيام كثيرة ومتعددة ، لكن أغلبها وأكثرها تفاعلا هي تلك القصص المتعلقة بقيادة النساء للسيارات . وهذه أحدى تلك القصص التي بطلها الشاب فهد الشريف ووالدته ، الذي أثار تفاعل المغردين بتغريدة قال فيها : " أتوقع أمي أول سعودية تعبر من منفذ الرقعي وهي تسوق. شكراً لرجال الأمن".

الشاب السعودي فهد الشريف أرفق بتغريدته صورة "سيلفي" التقطها مع والدته وهي تقود السياراة في منفذ الرقعي باتجاه الكويت .

ومنفذ الرقعي يربط الحدود السعودية مع الكويت، ويتبع جغرافياً لمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية للسعودية.

المغردون السعوديون أطلقو الوسم #سوقي_واحنا_لك_سند، فلاقى تفاعلاً كبيراً بين مغردي "تويتر" الذين أكدوا ضرورة تعلم المرأة قيادة السيارة، لتكون سنداً للرجل في تأمين متطلبات الحياة اليومية في المنزل والمدرسة والعمل.

ومن المنتظر أن يحدث مرسوم السماح للمرأة بقيادة السيارة، نقلة نوعية اجتماعية في السعودية، ويزيل مخاوف افتراضية طالما أعاقت المضي قدماً في مركب التنمية والتطور.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة، حيث نص القرار على "اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة".

يذكر أن فهد الشريف مخرج وحاصل على ماجستير إخراج سينمائي من هوليوود، وحائز على عدة جوائز، منها البجعة العربية وصرصور.