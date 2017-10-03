ما هي عقوبة البحريني زوج زهراء صبحي؟

أوقعت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أقصى عقوبة على البحريني المتهم بضرب زوجته السابقة زهراء صبحي، حيث قضت بحبسه سنة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها.

وبحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، فقد كانت القضية مؤجلة للمرافعة اليوم، وعقب تقديمها حجزت المحكمة الدعوى للحكم وقضت بحبس المتهم سنة مع النفاذ، فيما كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة اعتراف طفلة زهراء المعنفة من مطلقها، بأن والدها كان يعتدي على أمها بالضرب وقد شاهدت الواقعة.

وصرح محمد صلاح، رئيس نيابة المحافظة الشمالية، بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اعتداء شخص على طليقته وأمرت بإحالة المتهم محبوساً أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فور ورود البلاغ إليها، حيث استجوبت المتهم وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وانتقلت إلى مستشفى السلمانية الطبي واستمعت إلى أقوال المجني عليها، كما استمعت لشهادة جارة المجني عليها وابنتها التي قررت بأنها شاهدت والدها وهو يعتدي على والدتها بالضرب، كما انتقلت الطبيبة الشرعية للمستشفى وأوقعت الكشف الطبي عليها، واطلعت على تقاريرها الطبية حتى خلصت إلى التقرير النهائي الذي أودع ملف القضية.