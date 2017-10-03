يستدرج زوجته المغربية للتنزه ثم يقتلها ويفر هارباً

أقدم مواطن سعودي على قتل فتاة مغربية في بلدتها برشيد في المغرب بسبب مشاكل أسرية تفاقمت عقب عقد قرانه عليها.

وأوضحت مصادر مغربية أن الجاني، وهو سعودي من أصول يمنية، كان قد خطط لجريمته بعد أن أقنع المجني عليها، وتُدعى "منى" والقاطنة برفقة أسرتها بخنيفرة في المغرب، لتسافر معه إلى مدينة برشيد حتى يقضيا بعض الوقت لكي تعود العلاقة بينهما لسابق عهدها.

وأضاف أن المواطن السعودي أقدم على قتل زوجته بمجرد وصولهما إلى برشيد وتخلص من جثة المجني عليها برميها في منطقة خلاء، وسافر إلى بلاده، قبل أن يتعرف أحد المواطنين المغربيين عليها ويبلغ الشرطة المغربية التي شرعت في التحقيق بالأمر، ونقلت جثة الفتاة إلى التشريح الطبي بإشراف النيابة العامة.