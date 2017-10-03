هكذا تغيرت حياة السعوديات في أسبوع

حصلت السعوديات في أسبوع واحد على مجموعة من الحقوق التي كن قد منعن عنها طيلة عقود.

وأثارت القرارات الأخيرة التي منحت المرأة السعودية حقها في قيادة السيارة مثلا، أو دخول الملعب ضجة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، مشعلة جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي السعودية وترقبا للخطوات التالية.

فيما يلي استعراض سريع لأبرز هذه التغيرات:

23 سبتمبر: السعوديات يدخلن ملعباً رياضياً للمرة الأولى

حضرت مئات من السعوديات الاحتفال بعيد المملكة الوطني في ملعب الملك فهد في العاصمة الرياض، بعد أن سمح لهن بدخول ملعب للمرة الأولى.

وكانت تقاليد الفصل بين الجنسين في المملكة تحظر دخول النساء إلى الملاعب التي تجري فيها مباريات الدوري السعودي لكرة القدم.

26 سبتمبر: الملك يسمح باصدار رخص قيادة للنساء

بعد سنوات من حملات دشنتها ناشطات سعوديات للحصول على الحق في قيادة السيارة داخل المملكة، بدأت أولها منذ تسعينات القرن الماضي، وبعد جدل كبير في المجتمع السعودي حول هذه القضية، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مرسوما يسمح للمرأة بقيادة السيارة. لكن هذا المرسوم لن يدخل حيز التنفيذ قبل يونيو 2018.

26 سبتمبر: أول سعودية تشغل منصب المتحدث الرسمي في سفارة لبلادها