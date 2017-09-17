50 % خصومات من فنادق دبي للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني السعودي

تحتضن دبي العديد من الفعاليات المتنوّعة خلال سبتمبر الجاري احتفاءً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لمشاركة السعوديين أفراحهم في الاحتفالات التي تشهدها المملكة بهذه المناسبة الغالية، وتأكيداً على متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وسوف تكون عطلة نهاية الأسبوع الحالي حافلة بالفعاليات مثل إقامة حفلات غنائية مجّانية لنخبة من الفنّانين والفنّانات، علاوة على تنظيم عدّة أنشطة متنوّعة في عدد من مراكز التسوّق والوجهات الترفيهية الرائدة، وكذلك سيكون الجمهور على موعد مع عروض الألعاب النارية، بما يتيح لزوّار دبي قضاء أوقات ممتعة مليئة بالمرح والتشويق.

ومن جهة أخرى تقدّم مجموعة من الفنادق عروضاً ترويجية مميّزة على الإقامة لا سيما للنزلاء السعوديين تصل في بعض الأحيان إلى خصم بنسبة 50%، إلى جانب تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تعبر عن مظاهر الفرح بهذه المناسبة.

وتبقى دبي الوجهة المثالية للعائلات السعودية لقضاء أجمل العطلات، والتي تقدّم لهم الكثير من الخيارات وذلك بما تزخر به من معالم سياحية، ووجهات ترفيهية، ومراكز تسوّق راقية، وعروض مميّزة.

ومن أبرز الفعاليات التي تقام خلال هذه الفترة:

حفلات غنائية

22 و23 سبتمبر، سوق التنين 2 وسيتي ووك

سوف تقام حفلات غنائية مجّانية ومميّزة في 22 و 23 سبتمبر الجاري في كل من "سوق التنين 2 " و "سيتي ووك" ليتمكّن الجمهور من الاستمتاع بسماع أشهر الأغاني لنخبة من الفنّانين والفنّانات، حيث ستحيي الفنّانة السعودية وعد، والفنان السعودي راكان خالد الحفلة الأولى بتاريخ 22 سبتمبر في سوق التنين 2، وذلك من الساعة 6:30 مساءً حتى الساعة 9:00 مساءً. فيما ستقام الحفلة الثانية يوم السبت 23 سبتمبر في سيتي ووك بدءاً من الساعة 6:30 مساءً، تحييها كل من الفنانة بلقيس، والفنانة داليا مبارك.

عروض الألعاب النارية

23 سبتمبر، شارع السيف

سوف يكون الجمهور على موعد مع عروض الألعاب النارية التي لطالما استمتع بروعتها وهي تزيّن سماء دبي بأجمل اللوحات الفنّية والإنارات الزاهية، حيث ستنطلق في تمام الساعة 8:30 مساء يوم السبت الموافق 23 سبتمبر على شارع السيف.

استقبال وترحيب

20 سبتمبر ، مطار دبي الدولي

ومن مظاهر الاحتفال كذلك بهذه المناسبة يستقبل مطار دبي الدولي في المبنى 3 المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 20 سبتمبر بالورود والحلوى والهدايا، علاوة على وضع عبارات ترحيبية على الشاشات، وذلك تعبيراً عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، ومشاركة السعوديين أفراحهم.

فعاليات متنوّعة

من 22 حتى 30 سبتمبر-دبي فستيفال سيتي

بإمكان زوّار دبي فستيفال سيتي الاستمتاع بمشاهدة العديد من الفعاليات المتنوّعة والعروض المبهرة، حيث يقام عرض اليوم الوطني السعودي في "فستيفال باي" في الفترة ما بين 22 حتى 27 سبتمبر الجاري. كما ستقام عروض "تخيّل"IMAGINE الحصرية في "فستيفال باي" من 22 إلى 27 سبتمبر 2017. إضافة إلى إقامة مهرجان مكعباتLEGO ®، في فستيفال سكوير خلال الفترة ما بين 12 حتى 30 سبتمبر ، والذي سيمنح العائلات فرصة للفوز بجوائز مميّزة خلال المشاركة في أنشطة تفاعلية مجانية، ومن ضمنها إمكانية بناء مجسّمات السيارات،وإجراء سباقات بها. وكذلك عمل ماسك "نينجاغو" المستوحى من فيلم NINJAGO، وأيضاً المشاركة في البحث عن الكنز، والحصول على جوائز رائعة، مع فرصة رؤية نموذج مذهل لـ"ليجولاند دبي"، و"ليجولاند ووتر بارك" باستخدام مكعّباتLEGO ® . وعند إنفاق 100 درهم في تويز آر أص في دبي فستيفال سيتي مول يمكن الفوز بأربع تذاكر سنوية إلى "ليجولاند دبي" و"ليجولاند ووتر بارك".

21 و 22 و 23 سبتمبر، سوق التنين 2

سوف يكون بإمكان زوّار سوق التنين 2 الشعور بالأجواء الاحتفالية مع الديكورات التي ستزيّن المكان، والعبارات الترحيبية على الشاشات الموزّعة في مختلف أرجاء السوق، فضلاً عن توزيع الأعلام السعودية على مرتادي المركز.

22 و 23 سبتمبر، دبي باركس آند ريزورتس

ما بين الساعة 5 عصراً وحتى الساعة 9 مساءً من يومي 22 و 23 سبتمبر، ستزخر "دبي باركس آند ريزورتس-ريفرلاند"، بالعديد من الفعاليات والأنشطة الممتعة احتفاءً بهذه المناسبة، ففي القرية الفرنسية وعند مدخل كبار الشخصيات، سيتم تزيين المكان، وتشييد خيمة للضيافة، وفي ريفرلاند دبي سيتم إقامة مجموعة من الأنشطة للأطفال بالإضافة إلى إطلاق 1500 بالون في السماء بمشاركة الأطفال، كما ستقام عروض الألعاب النارية في تمام الساعة التاسعة مساء بتاريخ 22 سبتمبر، إلى جانب غيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى.

العروض الترويجية للفنادق

بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، تقدّم عدّة فنادق في دبي عروضاً ترويجية مميّزة على الإقامة ولاسيما للنزلاء السعوديين تشمل خصومات تصل في بعض الأحيان إلى 50% والمغادرة بعد وقت متأخر، وترقية للحجوزات، إلى جانب تذاكر مجانية لعدد من المعالم السياحية في دبي، وأنشطة وفعاليات متنوعة تعبر عن الفرح بهذه المناسبة.

ومن بين الفنادق التي تمنح نزلائها عروضاً وخصومات ومزايا إضافية احتفالاً باليوم الوطني للمملكة، فندق شيراتون دبي مول الإمارات الذي يقدم تذاكر مجانية لسكي دبي، وخصومات 50% على سبا شاين، وغيرها من المزايا المجانية الأخرى. ويمنح فندق لابيتا السعوديين خلال اليوم الوطني خصماً بنسبة 50% عند حجز جناح. وأيضاً يقيم "أتلانتس" احتفالات خاصة بهذه المناسبة، ويمدّد عروض الصيف حتى نهاية سبتمبر للسعوديين. وسيحظى زوار فندق "جميرا بيتش" بالكثير من الأنشطة الإحتفالية المعدة خصيصاً لهذ المناسبة.