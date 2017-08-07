سعودي يعفو عن قاتل إبنه في ساحة القصاص

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأب سعودي يعفو عن قاتل إبنه قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام بحقه في ساحة القصاص.

وكانت الجهات المختصة قد أحضرت القاتل إلى ساحة القصاص، فإذا بالمواطن السعودي ثواب بن عبد الله السبيعي والد القتيل يعلن عن عفوه عن القاتل إبتغاءً لوجه الله في مشهد أثار تعاطفاً كبيراً من جانب الحضور.

ونقلت صحيفة سبق الإلكترونية عن مقرّبين من والد القتيل؛ أن موقف العفو لا يُستغرب منه، بل سجّل مواقف مشرّفة سابقة، وأعلن تنازله لوجه الله، ويُعتبر نموذجاً يُحتذى به، ومشرّفاً في المحافظة.