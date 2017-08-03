النيابة تغلق مستشفى خاصاً بسبب وفاة الفنانة غزل

انتهت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد عطية رئيس النيابة من معاينة المستشفى الخاص الذى أجرت فيه الراقصة غزل جراحة عاجلة بمنطقة حدائق الأهرام، أدت إلى وفاتها نتيجة الإهمال الطبى، وتبين من خلال المعاينة وجود مخالفات جسيمة بالمستشفى، وعليه صدر قرار النيابة بإغلاقه موقتاً لحين انتهاء التحقيقات فى القضية.

كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل وفاة الراقصة غزل داخل إحد المراكز الطبية بمنطقة حدائق الأهرام.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية خبر وفاة الفنانة الاستعراضية غزل، صباح اليوم الخميس، أثناء تواجدها في غرفة العمليات، لإجراء عملية تجميل.

وقال المصدر، في تصريحات لموقع مصراوي، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى توجه الفنانة غزل إلى مركز طبي بالهرم لإجراء عملية جراحية.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن طبيبة نساء وتوليد قامت بتخديرها قبل إجراء العملية، لكن فوجئت بتدهور حالتها الصحية ووفاتها.

وقال منصور هندي، وكيل لجنة الأعمال في النقابة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "بالفعل الفنانة غزل توفيت، أثناء تواجدها في مستشفى لإجراء عملية تجميل، وأصيبت بأزمة قلبية أثناء العملية ولم ينجح الأطباء في إنقاذها".

وأكد المصدر، أن مأمورية بقيادة العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الهرم، والرائد هاني عجلان، معاون المباحث، تمكنت من ضبط الطبيبة؛ بتهمة الإهمال الطبي. وأشار المصدر إلى أن المركز غير مرخص، وأنه بسؤال القائمين عليه أكدوا أنهم بصدد إنهاء كافة أوراق التراخيص المطلوبة.