وفاة فنانة مصرية أثناء عملية تجميل



توفيت الفنانة المصرية غزل أثناء جراحة تجميل، عقب إصابتها بنزيف حاد.

وأكد أصدقاء غزل، الذين نعوها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها فارقت الحياة صباح الخميس، بسبب إصابتها بنزيف حاد خلال إجراء عملية تجميل، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها.

وتبين أن الفنانة كانت تجري جراحة لتصغير الثدي.

يشار إلى أن غزل تبلغ من العمر 25 عاماً، من مواليد مدينة الإسكندرية، وشاركت في كليبات لعدد من المطربين في مصر. ثم اشتهرت من خلال حفلات الزفاف ثم بزغ نجمها منذ عامين، بعد أن شاركت في كليبات المطربين، خاصة الشعبيين، ورشحها النقاد لكي تكون أبرز منافسي الراقصة الأرمينية صافينار في الرقص الشرقي.