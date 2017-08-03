بالفيديو ..مطعم ماكدونالدز يقوم بدس الخنزير في وجبات لعائلة مسلمة

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه موظفو مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة وهم يضعون شرائح لحم الخنزير في وجبات لعائلة مسلمة.

وقامت العائلة بتوثيق ذلك من خلال تسجيل شريط فيديو، أثناء قيامهم بشراء 14 شطيرة دجاج، حيث قام موظفو المطعم بدس شرائح لحم الخنزير إلى الوجبات.

بدوره طالب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير"، إدارة فرع مطعم " ماكدونالدز" بمدينة ديكاتو بولاية ألاباما، بفصل الموظفين المتورطين في دس لحم الخنزير، داخل الشطائر، مؤكدا أنها جريمة تعكس مدى الكراهية التي يعاني منها المسلمون في أميركا.