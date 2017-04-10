ملياردير صينى يخسر ثروة 10 سنوات فى ساعة ونصف

حقق رجل الأعمال الصيني “يانج كاي” ثروته في قطاع الألبان على مدى عشر سنوات طويلة، ولكنه خسرها في أقل من تسعين دقيقة.

ويحاول رجل الأعمال الصيني رئيس مجلس إدارة شركة “China Huishan Dairy Horlding” الإبقاء على استمرار أنشطة شركته بعد سلسلة من الأحداث السلبية على مدار الأسبوعين الماضيين.

ووفقا لتقرير نشرته “بلومبرج”، أسفر الهبوط المفاجئ لأسهم شركة الألبان بنسبة 85% في تداولات “هونج كونج” في جلسة الرابع والعشرين من مارس – خلال أقل من 90 دقيقة – عن خفض قيمة حصة “يانج” إلى 530 مليون دولار من 3.6 مليار دولار.

ومن غير الواضح بعد سبب الأزمات المالية التي تمر بها شركة “يانج”، ولكن قصة نجاحه ورحلته نحو تحقيق ثروته ألهمت الكثيرين، واعتمد رجل الأعمال الصيني بشكل كثيف على الديون في الآونة الأخيرة، مما تسبب في أزمة له ولشركته، وهو ما يسلط الضوء على مخاوف المستثمرين من ضخ أموال في شركات صينية تنقصها الشفافية وتزيد فيها الاستدانة.

رهن “يانج” أيضا غالبية حصته في شركة الألبان مقابل قروض شخصية، وبعد انهيار سهم الشركة، بدت القدرة على عدم سداد الديون المستحقة في موعدها وغياب السلطة التنفيذية المسؤولة عن مواردها المالية.

ويرى محللون أنه حتى في حال نجاح الشركة في تجنب التعثر في سداد الديون بإقناع السلطات الحكومية بالتدخل أو إيجاد مستثمر يضخ رؤوس أموال جديدة، فمن المحتمل أن يفقد “يانج” سيطرته على “هويشان”.