حسناء فلبينية فتحت الباب لتأخذ وروداً فنالت رصاصة

قتلت ملكة جمال في الفلبين، في الـ 23 من عمرها، عندما استغفلها شخصان كانا قد طلبا منها فتح باب الشقة التي تقيم بها، بزعم أنهما يحملان لها باقة ورد وشوكولاتة هدية، وفي الوقت الذي فتحت الباب كانت رصاصة قد صوبت باتجاهها لتقع ميتة.

وقد أطلق النار على الشابة الجميلة ماري كريستين بالاغتاس ، وماتت على إثر رصاصة واحدة في الرأس، وذلك بمنزلها في بولاكان بالفلبين صباح الأربعاء، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت الشرطة إن المجرمين فرا في دراجة نارية بعد تنفيذ الحادثة.

ورغم أنه تم إسعاف بالاغتاس إلى المستشفى على عجل، إلا أنها توفيت في سيارة الإسعاف قبل أن تصل إلى هناك.

وقال خوليو ليزاردو المشرف بشرطة في بلاريدل: "نحن نتابع العديد من الخيوط الآن، بما في ذلك رجل كانت له علاقة رومانسية مع ماري".

وأضاف: "نحن نعتقد أن الهجوم تم عن طريق بندقية مستأجرة".

ومضى للقول: "لقد وجدنا قذيفة فارغة من مسدس عيار 45 في مكان الحادث، ونعتقد أن اثنين من الرجال قد فرا على دراجة نارية بعد الهجوم".

وقال شهود عيان إن اثنين من الرجال شوهدا في الحي قبل إطلاق النار.

وقد توجت بالاغتاس، التي كانت تحمل لقب "تين" أيضاً، بطلة لمسابقة الجمال في لا بولاكينيا في عامي 2009 و2010.

وكانت طالبة في كلية ريجينا كارميلي، وأشاد بها زملاء الدراسة، وأنهم لن ينسوها.