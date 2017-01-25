وفاة الشاعر المصري الكبير سيد حجاب بعد صراع مع المرض

توفي الشاعر المصري الكبير سيد حجاب، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 77 عاما.

وأعلن حلمي النمنم وزير الثقافة، وفاة الشاعر الكبير خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد».

وقال الفنان سامح الصريطي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إن الشاعر سيد حجاب توفى في مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وكان «حجاب» قد نُقل إلى مستشفى المعادي العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة أمس بعد رحلة علاج طويلة بفرنسا.

وولد سيد حجاب في 23 سبتمبر 1940 بالدقهلية، وهو أحد أبرز شعراء العامية في مصر والعالم العربي.