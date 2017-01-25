مغامرات أليس في "وافي" احتفالا بمهرجان دبي للتسوق

إنطلقت فعاليات مهرجان دبي للتسوق في مركز وافي بداية هذا الشهر تحت شعار " مغامرات أليس في وافي"، إذ إقتبس المركز عنوان إحتفالاته لهذا العام من كتاب الأطفال الشهير " أليس في كتاب العجائب "، القصة الأسطورية المحببة لجميع الأطفال من مختلف الخلفيات الثقافية والأعمار. وقد تزينت ردهات مركز وافي بأجمل الزينة المقتبسة من الفيلم الشهير من عربات وأشجار وأوراق اللعب وشخصيات القصة الشهيرة، ليكون بذلك وجهة رائعة للعائلات طيلة أيام المهرجان.

وسيكون زوار المركز على موعد مع الفعاليات الراقصة على خشبة المسرح في الردهة الرئيسية للمركز من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساءا ، أذ تقدم الفرقة الراقصة والتي إرتدت أزياء الشخصيات المعروفة في الكتاب الشهير لوحات فنية رائعة مقتبسة من مشاهد القصة ، يتفاعل من خلالها الأطفال والكبارضمن أجواء إحتفالية رائعة تعم أجواء المركز، تزامنا مع الروح الاحتفالية برأس السنة .

وسيكون الأطفال على موعد من التنافسية والفرح يوم 27 يناير من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة مساءا ، اذا يقدم مركز وافي الدعوة لجميع الأطفال من عمر 3 سنوات وحتى الثالثة عشرة لحضور حفلة الشاي " ماد هاتر تيي بارتي " والمقامة في الطابق الارضي للمركز ، مرتدين أحد أزياء شخصيات القصة ، حيث سيكون بإمكان الأطفال حضور الحفل المجاني والمستوحى أيضا من أحداث القصة الشهيرة والإستمتاع بالأطايب المقدمة خلال الحفلة ، يجري بعدها إختيار أجمل 3 أزياء ، تحصل كل منها على سلال هدايا مقمة من مجموعة من متاجر وافي وسوق خان مرجان والأهرامات.

وبالإضافة الى التنزيلات المجزية والتي تصل الى 75 % في معظم متاجر وافي ، يمكن للمتسوقين الحصول على كوبونات سحب على وصولات الشراء بقيمة 300 درهم فأكثر ، تؤهلهم لدخول السحب على الجائزة الكبرى للمركز سيارة " لينكون نافيجيتور 2017" .