مهرجان مذاق دبي يحتفل بأفضل النكهات في نسخته العاشرة

يحتفل "مهرجان مذاق دبي"بتقديم مجموعة حصرية من النكهات والأطباق والمشروبات والأجواء الترفيهية الجاذبة، بدورته العاشرة مع مجموعة من أهم وأفضل الطهاة العالميين، بالإضافة إلى 24 مطعم من المطاعم الفاخرة والشعبية في الإمارة، ضمن أجواء متميزة بحضور أيقونة الموسيقى "بيلي أوشن" على خشبة المسرح.

ومنذ انطلاقته الأولى في العام 2006، تألق المهرجان الممتد على مدى ثلاثة أيام ضمن مشهد الطهي والنكهات المتميزة في إمارة دبي، ليصبح جزءاً أساسياً من أجندة الموسم الاجتماعي لعشاق النكهات المتميزة والتي تتناسب مع الأجواء العائلية واجتماعات الأصدقاء.

ويتميز هذا الحدث والذي ينطلق في الفترة الممتدة ما بين 9 وحتى 11 مارس بالأجواء الاحتفالية والترفيهية مع الحضور اللافت لمجموعة من الطهاة العالميين والمحليين الحاصلين على جوائز، وتضم قائمة الطهاة كلاً من غاري روديس وميشيل رو جونيور وألدو زيلي واريك لانلارد وجان كريستوف نوفيلي ومحمد أورفلي وطارق ابراهيم وتيم أندرسون وأتول كوشهار بالإضافة إلى باولو بيتينوزو.

كما سيضم حفل الافتتاح احتفالات موسيقية مع أيقونة الغناء بيلي أوشن حيث سيقوم بتقديم أفضل أغنياته على خشبة المسرح بما فيها أغنية "Love Really Hurts without you" و"Caribbean Queen" و"When the Going Gets Tough" بالإضافة إلى أغنيته المتميزة "Get Outta my Dreams" و"Get into My Car".

يعتبر مهرجان مذاق دبي، المكان الوحيد في إمارة دبي والذي يتمكن الزوار فيه من الحصول على نكهات متعددة مع ما يزيد على 24 مطعم من أفضل مطاعم الإمارة بتكلفة تقارب 15 درهم للطبق الواحد، ويشهد هذا العام عودة عدد من التفاصيل المفضلة خلال المهرجان مع مجموعة من المطاعم الجديدة بما في ذلك مطعم راموساكي، ويسلودج، بيغ إيزي بار آند غريل، أوباين وغيرها من المطاعم المتألقة في إمارة دبي.

كما سيقدم مسرح "الكترولكس" للطهاة عروضاً حية لمجموعة مختارة من الطهاة العالميين بما في ذلك تيم أندرسون وأتول كوشار وباولو بيتينوزو، حيث سيكونون مصدر إلهام لجميع الضيوف والزوار لتحويل مكونات الغذاء البسيطة إلى أطباق عالمية.

ويعود مهرجان مذاق دبي لينطلق في نسخته العاشرة على مدرج مدينة دبي للإعلام، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 9 وحتى 11 مارس 2017، من الساعة 4 مساءً وحتى منتصف الليل ليوم الخميس، ومن الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل ليوم الجمعة ومن الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 11 مساءً ليوم السبت.

يتم بيع التذاكر على الموقع الالكتروني www.tasteofdubaifestival.com والموقع الالكتروني www.platinumlist.net حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول 49.50 درهم، وبطاقات كبار الشخصيات VIP بسعر 199.50 درهم إماراتي، أما الأطفال دون سن الـ12 سنة فإنهم يتمتعون بدخول مجاني.