تقتل زوجها بعد 85 يوماً من العرس .. إليكم التفاصيل الصادمة

شعر الشاب المصري "مصطفى م." (27 سنة)، بسعادة غامرة وهو يجلس إلى جانب عروسه "نورهان ك." (18 سنة)، في الكوشة، دارت في مخيلته أفكار كثيرة عن المستقبل الذي ينتظرهما معا، إلا أن العروس الصغيرة كانت لها خطط مختلفة، فهي لم تنس يوما حبيبها "عمرو س." (22 سنة)، فخططت لقتل العريس بمشاركة الحبيب السابق، ونجحت في ذلك بعد 85 يوما فقط من الزواج.

الأم المكلومة والدة "مصطفى" الزوج المخدوع، تحدثت وقالت: "ابني على قد حاله، كان يعمل سائقًا على سيارته الخاصة.

ونقل موقع مصراوي قول الأم والدموع تسيل على وجنتيها: "نورهان" خانت عريسها من شهر العسل.. وقتلته بعد 85 يوما من الفرح وواصلت الام : "تزوج مصطفى من نورهان، بعد خطبة استمرت 7 أشهر، لم تكن الزوجة تحب زوجها، وكان هذا احساس مصطفى بعد الزواج بيوم؛ حيث كانت تتهرب منه حين الاختلاء بها، الاسم انها متجوزة وخلاص.

ورغم نجاحها في خداع الزوج، والاختلاء بحبيبها في شقته، إلا أن "نورهان" لم تشعر بالرضا، وقررت الاستعانة بالحبيب لقتل زوجها، بعد أن أيقنت أن "عمرو" مفتون بها هو الآخر، وسيفعل أي شيء من أجل استمرار علاقتهما.

"مرة يقطع فرامل العربية، والثانية يفك زيت الموتور، والثالثة وضع علبة عصير مسمومة في السيارة علشان ابني يشربها" تقولها الأم بحسرة، قبل أن تضيف: بعد فشل خططهما في قتله، وحمل "نورهان"، وضعت الأخيرة خطة للتخلص من الجنين، وادعت شعورها بألم بالبطن، وطلبت من زوجها الذهاب لأحد الأطباء بالمنطقة، وحينها أخبرهما الطبيب بأن طفلهما "مشوه"، تم اجهاضها، ولما سألها الطبيب عن سبب التشوه لم تجب، ولم نتخيل أن تكون أخذت حبوب منع الحمل وهي في شهرها الثاني من الحمل، لإجهاض طفلها كي لا تحمل من "مصطفى".

وتُضيف والدة "مصطفى": ضيقنا على "نورهان" بعدما شككنا في تصرفاتها فكانت تترك غرفة نومها وتتجه لغرفة الأطفال تاركة زوجها وحده، حتى جاء يوم وقررت التخلص من ابني.

وتابعت: يوم الواقعة وضعت "نورهان" المنوم لابني كالمعتاد، إلا أنها وضعت معه مبيد حشري للتخلص منه للأبد، إلا أن "مصطفى" أفاق ورأى زوجته في أحضان عشيقها، فقاما بالتعدي عليه بمفتاح "الأنبوبة" ما تسبب له في كسر بالوجه، وطرحاه أرضا حتى فقد الوعي.

والتقط الأب خيط الحديث، قائلا: "يومها صحيت الصبح كالمعتاد وجدت البوابة مفتوحة وعربية مصطفى لسه بره قلت أشوفه لسه ما رحش الشغل ليه، طلعت السلم وحاسس أن ابني جراله حاجه طلعت لقيت ابني فارق الحياة ".

وأكمل "الأب" حديثه: "تمكنت الزوجة من الهرب الساعة السادسة صباحًا، وعادت لوالدتها التي كانت تعلم علاقتها مع "عمرو" وكأن لم يحدث شيء، وبعد اكتشاف الواقعة حاولت إيهام الجميع أنها كانت برفقة والدتها في السوق.

واختتم الرجل حديثه قائلا: "تقرير مفتش الصحة ظهر وأثبت أن سبب الوفاة تسمم بمبيد حشري.

فيما كشف أحد أهالي المنطقة التي وقعت فيها الجريمة، أن السبب الأول في الجريمة والد نورهان، قائلاً إنه رفض زواجها من حبيبها عمرو، وأجبرها على الارتباط بمصطفى.

كان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطار من مأمور قسم شرطة كرداسة، بتلقيه بلاغًا يفيد بقتل مصطفى.م 27 سنة سائق، وكشفت التحريات أن زوجة المجني عليه وعشيقها عمرو، قتلا الزوج للتخلص منه. وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التي حبستهما 4 أيام، بعد اعترافهما بارتكابهما الواقعة.

وقالت الزوجة إنها على علاقة مع عشيقها منذ عامين، وإنهما قررا التخلص من عريسها بوضع مزيج من (مبيد حشري، وعقار منوم) له في العصير، فيما أرشد العشيق عن مكان الصيدلي الذي اشتري منه العقار المنوم.