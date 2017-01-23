ولادة طفل بأربعة أرجل في الهند

أنجبت سيدة هندية تبلغ من العمر 23 عاماً ولداً له 4 أرجل وأعضاء تناسلية ذكورية مزدوجة، صباح يوم السبت الماضي في مستشفى بالهند، وقال الأطباء إن الولادة كانت طبيعية.

وقالت الوالدة التي وصفت طفلها بأنه هبة من الله، إنها كانت قد رفضت حمله إلى مستشفى آخر لمزيد من العناية، ولكن بعد المشورة من العائلة ذهبت هي وابنها إلى مركز متخصص في ولاية كارناتاكا الغربية. وأوضحت أنها سوف تتقبله على ما هو عليه، مشيرة إلى أنها أنجبت ابنها الأول قبل 3 سنوات وكان بحالة طبيعية، بحسب العربية نت.

وقالت: "نحن فقراء لهذا فإننا لا نتحمل المزيد من التنقل بين الأطباء والمستشفيات وندفع ثمن العلاج الباهظ".

من جهته، قال الدكتور الذي ساعد في توليد الطفل إنه أشار إلى الأسرة بالذهاب إلى معهد فيجاياناغارا للعلوم الطبية.

وأضاف: "لقد تحدثت إلى الجراحين هناك ، وقالوا لي إن الطفل يمكن أن يبقى تحت الملاحظة". وأعرب عن أمله في أن يصبح الطفل معافى.

لكن الطبيب الدكتور المشرف بالمعهد قال: "نتطلع كفريق من الجراحين أن نعمل شيئا للطفل. لكن حالته صعبة للغاية بالنسبة لنا".