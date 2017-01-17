سعودي يجوب بدراجته 8 دول في 80 يوماً

يستكمل السعودي عمر العمير، رحلته التي يجوب خلالها 8 دول في شرق آسيا على متن دراجته الهوائية، خلال 80 يوماً، وذلك بانطلاقه، الثلاثاء، من محطته الثانية إندونيسيا إلى ماليزيا.

ويسعى العمير لقطع مسافة 7 آلاف كيلومتر خلال رحلته، لنشر التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، حسب ما ذكرت وكالة واس السعودية.

وبدأ الرحالة السعودي "37 عاماً" رحلته في 17 ديسمبر 2016 من مقر قنصلية المملكة في مدينة مومباي بالهند، متجها إلى إندونيسيا، التي غادرها الثلاثاء في طريقه إلى ماليزيا ثم إلى كمبوديا - لاوس - فيتنام – الصين، ليختتم رحلته بزيارة هونغ كونغ.

ويركب العمير دراجته الهوائية 12 ساعة يومياً، معتمداً على تناول المأكولات الصحية التي تساعده على الحفاظ على لياقته البدنية، مع شرب كميات من المياه لتعويض الطاقة التي يستهلكها أثناء الرحلة.