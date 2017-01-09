شاهد.. خالد بن طلال ينشر فيديو يظهر حركة "الأمير النائم"

نشر الأمير خالد بن طلال على حسابه بموقع “تويتر”، مقطعي فيديو يظهران تجاوب نجله الأمير الوليد مع معالجه، وقيامه بتحريك كتفه عدة مرات من على فراشه الأبيض.

وقال الأمير خالد إن نجله قام بتلك الحركات بعد صلاة الجمعة، فيما يظهر المقطع الأول قيام الأمير الوليد بثلاث حركات بالكتف، في حين يقوم في المقطع الثاني بست حركات متتالية بكتفه.

يذكر أن الأمير الوليد بن خالد دخل في غيبوبة قبل نحو 11 عاماً، إثر تعرضه لحادث مروري، وظل في المستشفى طيلة السنوات الماضية، وقرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015، حيث من المقرر أن يخضع لعملية جراحية بالرأس في شهر فبراير المقبل.