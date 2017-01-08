قصة المئذنة التي لم تغطها الثلوج في تركيا

أظهرت بعض الصور التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلوجاً كثيفة تغطي مدينة أغري التركية بشوارعها ومنازلها، بينما تظهر مئذنة مسجد محاطة بالثلوج في شكل يبهر العين.

وتعود المئذنة إلى مسجد قرية "باش شاويش" في المدينة التركية، الذي غُمر مع معظم منازل القرية تحت مياه بحيرة سد "يازيجي"، وقد أصبحت تلك المئذنة بمثابة معلم هام من معالم المدينة.

وفي الصيف تبرز المئذنة من وسط مياه البحيرة، بينما تتجمد البحيرة خلال فصل الشتاء، فتغطي الثلوج كل المعالم، في حين تظهر المئذنة الطويلة وسط بياض الثلوج، وفقا للعربية نت.

وأغري هي إحدى المحافظات التي تقع شرق تركيا، وعاصمتها مدينة أغري، ويبلغ عدد سكانها 528,744 نسمة أغلبهم من الكرد، وتحدها إيران من الشرق.