أطفال يشاهدون فيلماً بجوار جثتي والديهما

شاهد 3 أطفال صغار فيلماً وهم يرتدون أحزمة الأمان في المقعد الخلفي لسيارة والديهما، دون أن يدركوا أن الأب والأم سقطا جثتين هامدتين خارج السيارة من جراء جرعة مخدرات قاتلة في ولاية فلوريدا الأميركية.

وعثرت السلطات على هيثر كيلسي، 30 عاما، و دانيل كيلسي، 32 عاما، بلا حراك خارج سيارتهما في ولاية فلوريدا الأميركية، حوالي الساعة الثانية صباح السبت الماضي.

قال الضابط الذي عثر على الجثتين بالمصادفة إن أولادهما الثلاثة الصغار كانوا يواصلون مشاهدة فيلم في المقعد الخلفي للسيارة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وعندما وصلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث كان الأب والأم في حالة فقدان وعي، وبعد دقائق أسلمت الزوجة الروح، وتبعها الزوج.

وبحسب العربية نت فقد أكد مسؤول شرطي أن حالة وفاة دانيل تبدو من جرعة مخدرات، ولكن يلزم انتظار تشريح الجثتين لتأكيد السبب.

وتبين من فحص سيرة الأب والأم أن لهما سجلا سابقا في تعاطي المخدرات.

وتولى أقارب الضحيتين رعاية الأطفال الثلاثة، وبينهم رضيع يبلغ من العمر 8 أشهر. وأكبر الأطفال يبلغ من العمر 4 أعوام.