شاهد.. لماذا تركت العروس عريسها في يوم الزفاف؟

قررت عروس صينية التخلي عن عريسها في يوم الزفاف، بعد أن قدم لها والدا عريسها هدية مالية لم ترق إلى مستوى طموحاتها، واعتبرت أنهما خدعاها لتقبل بالزواج.



وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين على نحو واسع، مقطع فيديو تظهر فيه العروس، وهي تستشيط غضباً، وترمي النقود التي سلمها لها والد عريسها، بعد أن تبين أنها أقل بكثير من المبلغ المتفق عليه.

وفي بداية الفيديو الذي تم تصويره يوم 3 يناير الجاري، تظهر العروس وهي ترتدي ثوب زفافها، وتجلس إلى جانب عريسها، خلال حفلة الشاي التي تسبق الزفاف، قبل أن يقوم والد العريس بتقديم مبلغ من المال لعروس ابنه، بحسب ما نقل موقع 24 الإخباري عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان والد العريس وعد العروس بتقديم مبلغ 10001 يوان (1450 دولاراً) كهدية في حفل الزفاف، كتعبير عن أن العريس اختار عروسه من بين 10 آلاف فتاة، لكن المبلغ الذي قدمه كان 1001 يوان (145 دولاراً) فقط، واعتبرت العروس ذلك خداعاً من أسرة العريس.

وراحت العروس تصرخ "لن أتزوج منه" في الوقت الذي بدا والد العريس منزعجاً من هذا التصرف.

ويسلط الفيديو الضوء على نفقات الزواج الكبيرة التي تثقل كاهل العائلات في الصين، ووفقاً للتقاليد يتوجب على أسرة العريس تقديم مبلغ كبير من المال للعروس، كما أن العديد من الأسر تطلب مبالغ مالية ضخمة لتزويج بناتها.