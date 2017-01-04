ورجحت التحريات أن يكون الدافع للقتل هو قيام القتيل ببيع الخمور في محله، حيث تبحث أجهزة الأمن حاليا عن معارف وأقارب الجاني لسؤالهم عن ميوله وأفكاره ومعرفة دوافعه في ارتكاب جريمته، واحتمال انضمامه لأي جماعة متطرفة.

إلى ذلك، أصيبت أسرة القتيل بحالة انهيار تام، وقال توني، الابن الأكبر للضحية ويعمل محاميا إنه فقد السند الذي كان يحميه في الدنيا، وإن أصعب لحظات حياته هي تلك اللحظة التي شاهد فيها والده يذبح أمام عينيه، مضيفا أن الحادث جعلهم يعيشون في كابوس أليم.

وأضاف أن الجريمة أفقدتهم الشعور بالأمن والأمان، خاصة أن والده لم تكن له عداوات مع أحد، ولم يكن يحمل ضغينة لأحد، بل كان محبا للجميع وبارا وعطوفا بجيرانه وأسرته، ومناشدا أجهزة الأمن سرعة الإمساك بالقاتل والقصاص السريع منه.