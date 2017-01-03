فيديو.. بعد أكثر من 100عام .. الكشف عن سر غرق التيتانيك

يدعي باحثون بريطانيون أن نشوب حريق في سفينة تيتانيك أدى إلى غرقها ولقى أكثر من 1.500 مسافر مصرعهم في عام 1912 وليس الجبل الجليدي.

يستند الباحثون إلى تحليل الصور النادرة التي التُقطت قبل أن تغادر السفينة الميناء في بريطانيا في رحلتها إلى نيويورك.

يدعي صحافي إيرلندي، سنان مولوني، الذي يحاول معرفة السبب لغرق سفينة التيتانيك منذ 30 عاماً، أنه يمكن رؤية بقعة سوداء تمتد على طول 90 متراً في الجزء الأمامي من السفينة في الصور التي التقطها المهندس الكهربائي الكبير للسفينة في المكان الذي أصاب فيه الجبل الجليدي السفينة وفق الادعاءات.

توجه مولوني وبرفقته الصور إلى عدد من الباحثين، الذين يقدرون الآن أن البقعة هي نتيجة حريق اندلع في بطن السفينة.

التقديرات غير المنطقية هي أن الحريق نشب في غرف المراجل في السفينة طيلة ثلاثة أسابيع، دون أن يلاحظه أحد.