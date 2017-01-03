شاهد.. سعودي نجا من حادث إسطنبول يروي القصة المرعبة

روى سعودي يدعى عمر فادن، وهو أحد الناجين من مجزرة إسطنبول، القصة المرعبة للاعتداء الإرهابي الذي حدث في أحد المطاعم، وما قاله المسلحون في حوارهم مع بعضهم.

وقال فادن، في مداخلة مع "العربية"، مساء أمس (الاثنين): "كنت متوجهاً لدورة المياه ولاحظت شخصاً دخل بزي سانتا كلوز، وكان منظره عادياً إلى لحظة أن رفع رشاشاً وبدأ يطلق النار.. وأتوقع أول شخص تعرض لرصاصة كان الشخص الذي بجانبي بحكم قرب الحمامات من المدخل".

وأشار فادن إلى أنه تمكن من الهرب إلى الحمامات بسرعة، قائلاً: "ردد المسلح الأول هتافات، الله أكبر الله أكبر، وبعد ذلك تحدث باللغة التركية لم أفهمه، ثم سمعنا صوتاً لإطلاق رصاص كثيف، على كل مكان وفي كل الاتجاهات".

وكشف أنه انضم للمسلح اثنان آخران، بحسب قوله؛ حيث تمكن من سماع الحوارات بينهم بحكم وقوفهم بقرب الحمامات؛ حيث كان أحد المسلحين يوجه الآخرين إلى أن يتوزعا على أماكن أخرى، ليُسمع إثر ذلك أصوات أكثر من الرصاص.

يذكر أن عمر فادن كان قد بث رسائل عبر حسابيه "تويتر" و"سناب شات" أثناء وقوع الحادث، يستنجد فيها بمتابعيه لإبلاغ الشرطة، وكتب لهم "الإرهابيين بيقتلوا كل أحد، سامحوني".