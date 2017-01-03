قائمة الإجازات الرسمية خلال 2017 في الإمارات

يوضِّح الجدول التالي المناسبات الرسمية والإسلامية في دولة الإمارات للعام 2017. ويعدُّ التقويم الهجري المرجع الرسمي لتحديد المناسبات والشعائر الإسلامية كبداية شهر رمضان أو الحج. ولكونه يعتمد على دورات القمر، تختلف التواريخ الدقيقة للمناسبات الإسلامية من سنة ميلادية إلى أخرى حيث تعتمد على الرؤية المحلية للهلال.

تُغلق الوزارات الاتحادية والإدارات والمؤسّسات العامّة أثناء المناسبات الرسمية المدرجة أدناه. ويتغيّر نمط الحياة وعادات الناس خلال شهر رمضان المبارك في إمارة أبوظبي، حيث تُغلِق العديد من المطاعم والمحلات التجارية أبوابها طوال اليوم، إلاّ أن الشوارع ومراكز التسوق تعج بالمرتادين حتى ساعات متأخرة من الليل. كما تنخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان بمقدار ساعتين يومياً. وينتهي شهر رمضان بعطلة تمتد لثلاثة أيام احتفالاً بعيد الفطر السعيد.

إليكم جدول يوضح قائمة العطلات الرسمية في الإمارات خلال عام 2017، علما أنه يخضع للتغيرات: