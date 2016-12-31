زواج الفنانة بلقيس في حفل اسطوري

شهدت دبي "الخميس" حفل زفاف أسطورياً للفنانة بلقيس أحمد فتحي ورجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

وتابع جمهور بلقيس حفل زفافها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاركته مع متابعيها.

وزينت قاعة الزفاف بالورود الزرقاء والبيضاء، حيث أطلت بلقيس بفستانين خلال الحفل، في حين ارتدى زوجها الزي السعودي حتى الساعة الـ 12 ثم ارتدى بدلة رسمية من تصميم كافالي.

وقد بدأت بلقيس في مشاركة الجمهور بلقطات من حفل الزفاف وبعض الفيديوهات لتلبية حماس جمهورها الكبير.

وعبَّر جمهورها عبر موقع التواصل، عن إعجابهم بتفاصيل الحفل وبطلته بلقيس وظهورها فيه.