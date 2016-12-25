ماذا قدم المتهمون في قضية "رافعة الحرم" للدفع ببراءتهم؟

دفع المتهمون في قضية "رافعة الحرم"، التي نتج عنها أكثر من 107 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 238 من حجاج بيت الله الحرام، ببراءتهم من سقوط الرافعة باستخدام مصطلحات "إنجليزية"، ولأول مرة، حيث قدم المتهمون مصطلحات مختصرة للمحكمة لإيضاح حقيقة سقوط الرافعة بحسب التقارير الفنية.

وأكدوا بحسب صحيفة الرياض أن ما حدث في مكة المكرمة وأدى لسقوط الرافعة هو Act of God، وهو ما يترجم بـ "قضاء الله وقدره"، لاسيما وأن الظاهرة الجوية التي حدثت وما صاحبها من دوامات هوائية شديدة نادرة الوقوع لم يسبق أن حدثت من قبل بسبب التغيرات المفاجئة التي صاحبت تلك الظاهرة في يوم وقوع سقوط الرافعة.

وتسجل قضية "رافعة الحرم" تطورات متسارعة في أروقة القضاء تمثل منعطفاً مهماً في القضية، حيث ستعقد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الخميس المقبل جلسة جديدة في القضية التي يحاكم فيها 13 متهماً بينهم سعوديون ومقيمون، والتي تضمنت طلباً من المتهمين بالاستماع إلى إفادات بعض الجهات التي وردت في ملف التحقيق بالقضية، لاسيما وأن رأي تلك الجهات سيكون مؤثراً في ملف القضية.

وذكرت صحيفة "الرياض"، أن الجلسة المقبلة ستشهد تسليم المدعي العام لمذكرة الرد الجوابية على الدفوعات التي قدمها المتهمون الجلسة الماضية والتي تصل إلى 59 صفحة تضمنت نقاطا عدة، أبرزها، انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج عنها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة، حيث أكد فريق الدفاع عن المتهمين في ملف القضية، انتفاء مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة 8 أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع لأقوالهم وتدوينها في ملف القضية.