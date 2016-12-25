وفاة الناجية الوحيدة من حادث تحطم طائرة عام 1972

توفيت أمس السبت مضيفة الطيران الصربية الشهيرة، فيسنا فولفيك، التي نجت من تحطم طائرة وسط الجو على علو 10 آلاف متر في 26 يناير 1972.

وبحسب ما ذكر التلفزيون الحكومي في صربيا، فإن فولفيك، التي كانت تعمل مضيفة للطيران في الخطوط اليوغوسلافية، فارقت الحياة في بيتها، بالعاصمة بلغراد.

ولقي جميع الركاب الآخرين الـسبعة والعشرين، مصرعهم، وقتها، من جراء تحطم الطائرة في الجو فوق جبال تشيكوسلوفاكيا.

ودخلت فولفيك موسوعة "غينس" للأرقام القياسية إثر تمكنها من البقاء على قيد الحياة، رغم سقوطها من علو شاهق بدون مظلة.

وخضعت المضيفة "الأعجوبة"، التي كانت تبلغ 23 عاما من العمر، وقتها، لعمليات جراحية إثر سقوطها من الطائرة، والمدهش، أنها عادت إلى عملها بعد ذلك ولم تتركه إلا في تسعينيات القرن الماضي.

واشتبه المحققون في الحادث أن تكون الطائرة قد تحطمت بسبب قنبلة، لكن لم يجر إيقاف أي مشتبه فيهم، بسبب الفرضية.