الصين تبدء بأعمال بناء أول قطار "طلقة" الأسرع في العالم

بدأت الصين، التي تحظى بأكبر شبكة سكك حديد فائقة السرعة في العالم، أعمال بناء أول خط من هذا النوع بتمويل مختلط خاص وعام، وفقاً للصحافة المحلية.

وسيقام الخط بين بلدتي هانجتشو وتايتشو بمقاطعة تشيغيانغ بتكلفة قد تصل إلى 44.900 مليار يوان صيني (6.460 مليار دولار).

وسيتم تمويل خط قطار "الطلقة" بنسبة 51% بأموال خاصة، في مبادرة تأتي في إطار خطط بكين لتقليل نفقاتها العامة في جميع القطاعات الاقتصادية.

وسيحصل المستثمرون على حق إدارة الخط لمدة 30 عاماً (بينها الأعوام الأربعة المقررة لتشييد الخط)، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء (شينخوا).

وبعد انتهاء الـ30 عاماً ستصبح ملكية الخط في قبضة الحكومات المحلية التي ستدعم المشروع لضمان تشغيله بشكل صحيح، بحسب (شينخوا).

وتمكنت الحكومة الصينية من التوقيع على مدار العام على أكثر من ألف مشروع استثماري عام-خاص حيث تحظى الشركات غير الحكومية بالسيطرة على أغلبيتها.