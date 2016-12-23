بالفيديو..إخراج ثعبان ضخم من داخل غسالة

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب لحظة اكتشاف رجل تايلندي لثعبان ضخم داخل غسالة في منزله، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وبعد أن فتح كورنتشارون روكتشاي باب آلة الغسيل، فوجئ بثعبان ضخم يقبع داخل حوض الغسالة ويتحفز للهجوم عليه.

وحينما شاهد كورنتشارون هذا المنظر المرعب، تراجع إلى الخلف وأقفل باب آلة الغسيل بقدمه قبل أن يهرع للاتصال بمختص الأفاعي الذي قام بإخراج الثعبان من الغسالة، وفقا لموقع 24 الإخباري.

ويظهر مقطع الفيديو، المختص وهو يحاول إخراج الثعبان من الغسالة باستخدام عصا قبل أن يمسكه من رقبته ويضعه في كيس بلاستيكي بمساعدة مرافقين له.

وقال كورنتشارون "لم تكن الغسالة تعمل كما يجب في الآونة الأخيرة، ولكني لم أتوقع بأن السبب هو وجود ثعبان ضخم في داخلها".