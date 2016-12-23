الصين تعلن أول حالتي وفاة بين البشر بإنفلونزا الطيور هذا الشتاء

لقي شخصان حتفهما في إقليم أنهوي بالصين إثر إصابتهما بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش7إن9) وهما أول حالتي وفاة بين الحالات التي ظهرت هذا الشتاء في البلاد بينما أعلنت مكاو عن أول إصابة فيها بين البشر .

وقالت هيئة الصحة في إقليم أنهوي في بيان إن خمس إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور (إتش7إن9) سجلت منذ الثامن من ديسمبر الجاري من بينهم المتوفيان.

ولم يذكر البيان ما إذا كان المصابون الثلاثة الآخرون تعافوا من المرض أم لا.

وترفع حالات الإصابة التي سجلت في أنهوي العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (إتش7إن9) في الصين إلى تسع. ولم تسجل حالات إصابة بالفيروس بين البشر أو الطيور في البلاد قبل مارس 2013.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هذه السلالة لا تنتقل بسهولة بين البشر على ما يبدو.