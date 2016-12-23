لماذا يتم قيادة السيارات في بعض الدول على الجانب الأيسر من الطريق؟

يقود المواطنون في أغلب دول العالم على الجانب الأيمن من الطريق، ولكن تقريرا نشرته "بيزنس إنسايدر" أوضح أن 76 دولة يقود مواطنوها على الجانب الأيسر.

وأفاد محللون أن الأمر يعود إلى ممارسات رومانية قديمة حيث اعتاد الرومان على قيادة عرباتهم التي يجرها الخيول باليد اليسرى كي تكون اليد اليمنى خاوية، وبالتالي، يمكن استخدامها في القتال ضد الأعداء.

امتدت هذه الممارسات إلى المواطنين بدول في قارة أوروبا خلال العصور الوسطى، وفي عام 1773، سنت الحكومة البريطانية قانوناً يفرض على المواطنين القيادة على الجانب الأيسر من الطريق، ولكن الفرنسيين فضلوا الجانب الأيمن عقب ثورتهم.

كان القائد الفرنسي الشهير "نابليون بونابرت" أعسر، ولكنه كان يقود على الجانب الأيمن، وهو ما يخالف العادة العسكرية القديمة المشار إليها، بحسب موقع أخبار 24.

مع ذلك، جلبت بريطانيا وفرنسا عادات شعبيهما في قيادة العربات التي تجرها الخيول أو التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي إلى شعوب البلاد المستعمرة من قبل البلدين.

وفي النهاية، مع ظهور السيارات التقليدية في العالم، تحول العديد من قائديها إلى قيادتها على الجانب الأيمن من الطريق.