بالفيديو..شركة طيران تطرد شخصين تحدثا العربية

وثق شاب عربي لحظة تعرضه للطرد من طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأميركية، لأنه تحدث باللغة العربية، فيما لوح له عدد كبير من ركاب الطائرة بأيديهم لتوديعه بطريقة تهكمية.

ويظهر صالح في الفيديو الذي نشره على صفحته الخاصة في فيسبوك وهو في طريقه للخروج من الطائرة، قائلا إنه تعرض للطرد لأنه نطق باللغة العربية خلال حديثه مع أمه وصديقه وهو على متن الطائرة.

وأضاف: "طردتوني من الطائرة وقلتم أنني أزعجت بعض الركاب وأشعرتهم بعدم الراحة لأنني تحدثت بضع كلمات بالعربية، أنا لا أصدق ما يحدث، أشعر بالرغبة في البكاء"، الأمر الذي دفع أحد الركاب للوقوف ومساندته.

وخلال حديثه قام عدد من ركاب الطائرة بالتهكم عليه والتلويح له بأيديهم لتوديعه، مما دفعه للقول إنه لا يصدق أن أمرا كهذا يحدث عام 2016، وتابع: "قلتم لي اخرج لأنني أشعرت هؤلاء بعدم الراحة، حسنا.. هم أيضا أشعروني بعدم الراحة واستخدموا ألفاظا نابية ضدي رغم أنني كنت مهذبا في حديثي معهم، لذا يتوجب عليكم طردهم هم".

وبحسب سكاي نيوز فقد انهالت دعوات المقاطعة والتعليقات على صفحة شركة دلتا على فيسبوك، مما دفع الشركة لإصدار بيان، قالت فيه إنه تم إخراج عميلين من الطائرة وتغيير حجزهما لرحلة أخرى، بعد أن حدث إزعاج في الطائرة، دفع 20 عميلا للتعبير عن عدم شعورهم بالراحة.

وأوضحت أنها تجري تحقيقا لفهم ما حدث على متن الطائرة، مضيفة: "نأخذ الادعاءات بوجود تفرقة عنصرية بصورة جدية جدا... إن ثقافتنا تتطلب معاملة الآخرين باحترام".