تعرّف إلى أذكى 10 شعوب في العالم

نشر موقع "جازييتي" الأجنبي دراسة لأذكى 10 شعوب في العالم وربط القائمون على الدراسة الأصلية الذكاء بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد. لذلك، ليس مفاجئًا أن تكون جميع الدول الـ 10 الأذكى في العالم غنية. كما تربط الدراسة يبن معدل ذكاء السكان واهتمام الدول بمجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي وبنتائج تحصيل الطلاب العلمي في المدارس. ويعد اختبار معدل الذكاء واحداً من أكثر الطرق شعبية لقياس الذكاء.

وفيما يلي نعرض قائمة الدول الـ 10 الأكثر ذكاء في العالم :

10- السويد: بمعدل الذكاء 101

حققت السويد التي تأتي في المرتبة السابعة في هذه القائمة معدل يفوق متوسط مستوى الذكاء 100. تحظى السويد بمنظومة تعليم قوية وتغطي الحكومة جزءاً كبيراً من تكاليف التعليم مما يجعله متاحاً للجميع.

تحتل السويد المرتبة الثانية عالمياً في استخدام جهاز الكمبيوتر في العمل ويستخدم أكثر من 75 % من السويديين جهاز الكمبيوتر في العمل. تحتل السويد واحدة من أعلى النسب المئوية للشعوب التي تملك مؤهلات التعليم العالي. ويبلغ متوسط معدل الذكاء في السويد 101.



9 - النمسا: بمعدل ذكاء 102

تشترك أربع دول (النمسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا) في متوسط مستوى الذكاء 102 وجميعها تأتي في المرتبة السادسة. النمسا هي دولة صغيرة غير ساحلية تشترك في الحدود مع دول مثل ألمانيا وسويسرا وإيطاليا. ويعتبر التعليم في النمسا مجاني وإلزامي للأطفال لعمر تسع سنوات على الأقل، مع مواصلة التعليم العالي، مما يجعلها من أكثر الدول ذكاءً في العالم. ويبلغ متوسط مستوى الذكاء في النمسا 102.

8- ألمانيا: بمعدل ذكاء 102

تحتل ألمانيا التي تشكل قوة اقتصادية أوروبية المركز السادس في هذه القائمة. ألمانيا تملك واحداً من أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وتغلبت على منافساتها الأوروبية فرنسا وبريطانيا بناتج إجمالي محلي بلغ حوالي 3.4 تريليون دولار. تمتلك ألمانيا أقدم وأعرق الجامعات في العالم، فعلى سبيل المثال جامعة هايدلبرغ، التي تأسست في مدينة جنوب غرب هايدلبرغ عام 1386، ارتبطت بـ 55 من الحائزين على جائزة نوبل. وقد صنفت في المرتبة الـ 50 ﻷفضل جامعات العالم في تصنيف الجامعات العالمية (QS).ويبلغ متوسط مستوى الذكاء في ألمانيا 102.

7- إيطاليا: بمعدل ذكاء 102

تعد إيطاليا واحدة من أغنى الدول التاريخية في العالم التي شهدت الحضارة الإغريقية والرومانية وعصر النهضة. تشتهر إيطاليا بأنها مهد الفنون وولد فيها أشهر الرسامين الإيطاليين والنحاتين والشعراء والكتاب مثل ليوناردو دافنشي، ومايكل أنجلو، ودانتي أليغييري وغاليليو غاليلي. ويبلغ متوسط مستوى الذكاء في إيطاليا 102.

6- هولندا: بمعدل ذكاء 102

12عاماً من التعليم الإلزامي للطلاب ساهم في رفع مرتبة هولندا لتكون من الدول الأكثر ذكاء في العالم. هولندا التي تعادلت في المركز السادس مع النمسا وألمانيا وإيطاليا لديها نظام تعليمي صُنف كأفضل تاسع نظام في العالم من قبل منظمة التعاون والتنمية. ويبلغ متوسط مستوى الذكاء في هولندا 102.

5- سنغافورة: بمعدل ذكاء 103

تحتل سنغافورة المركز الخامس في القائمة وتعد مركزاً مهماً للتكنولوجيا والأعمال. ويحقق الطلاب السنغافوريين مراتب مرتفعة في التحصيل الدراسي في مواد الرياضيات والعلوم.

نظام التعليم المميز في سنغافورة قد يكون نتيجة التجارة كما أن الناتج المحلي الإجمالي المرتفع يسخر لدعم مشاريع تعليمية واجتماعية. ويبلغ متوسط مستوى الذكاء في سنغافورة 103.

4- تايوان: بمعدل ذكاء 104

تايوان المعروفة رسمياً باسم جمهورية الصين هي واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية وذكاء في الآن ذاته. وبالنسبة لنتائج الطلاب في الاختبارات، تحتل تايوان المرتبة الرابعة مع اليابان. تشتهر تايوان بتقدمها التكنولوجي واهتمامها الكبير بالتعليم. كثير من سكان تايوان يتحدثون لغتين ويبلغ متوسط معدل الذكاء في تايوان 104.

3- اليابان: بمعدل ذكاء 105

تحتل اليابان المرتبة الرابعة من حيث جودة التعليم التي يتلقاها الطلاب. وبالنسبة لمجال البحث العلمي، تعد اليابان واحدة من أوائل الدول في هذا المجال. وتعتبر جامعة طوكيو أفضل جامعة في آسيا. 99% هي نسبة إلمام السكان بالقراءة والكتابة والتي تعد من الأعلى في العالم. ويبلغ متوسط معدل الذكاء في اليابان 105.

2- كوريا الجنوبية: بمعدل ذكاء 106

قالت شركة "بلومبيرغ" إن كوريا الجنوبية هي أكثر الدول إبداعاً في العالم. يحقق طلاب كوريا الجنوبية أعلى المعدلات في التحصيل العلمي مقارنة بجميع الدول في حين تنفق الدولة أموالاً طائلة على مشاريع التطوير والبحث العلمي. تملك كوريا الجنوبية أسرع انترنت في العالم والذي يدل على التزام الحكومة بالاهتمام بالتعليم والأبحاث، والذي يرتبط بتطور البلاد التكنولوجي. ويبلغ متوسط معدل الذكاء في كوريا الجنوبية 106.

1 - هونغ كونغ: معدل الذكاء 107

تضمين هونغ كونغ في هذه القائمة قد يكون أمراً مثيراً للجدل لدى البعض كونها إحدى المنطقتين الإداريَّتين الخاصَّتين التابعتين لجمهورية الصين الشعبية. لكن من الصعب إهمال هونغ كونغ التي يسكنها الملايين وتحتل المرتبة الأولى في متوسط مستوى الذكاء. يحقق طلاب هونغ كونغ المرتبة الثانية في نتائج التحصيل العلمي في مادتي الرياضيات والعلوم فيما يقول البعض أنها تملك ثاني أفضل منظومة تعليمية بعد فنلندا. كثير من الطلاب يسجلون في صفوف إضافية بعد الدوام المدرسي لتحسين أدائهم وبالتالي تطوير مستقبلهم. ويبلغ متوسط معدل الذكاء في تايوان 107.