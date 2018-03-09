«فنون العالم - دبي» يعود بتشكيلة جديدة 18 أبريل

يعود معرض «فنون العالم - دبي»، في نسخته الرابعة إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة الممتدة من 18 -21 أبريل المقبل، ليطرح أمام عشاق الفن تشكيلةً فريدةً من أبهى الأعمال الإبداعية التي تحمل تواقيع نخبة من الفنانين المحليين والإقليميين والدوليين، فضلاً عن مجموعة من أحدث اللوحات المأخوذة من أبرز المعارض الفنية حول العالم.

ويأتي النمو المتواصل للمعرض تأكيداً على مكانة دبي الريادية كأفضل 20 سوقاً في العالم متخصصة في مجال الأعمال الفنية المعاصرة لعام 2017 حسب ما أورده موقع artprice.com، الذي يشكّل المنصة الرقمية الرائدة في الدراسات المتعلقة بالأسواق الفنية. وبالتزامن مع ذلك، تواصل الشركات العامة والخاصة عبر الإمارات العربية المتحدة الاستثمار بقوّة في أبرز المعارض الفنية المرموقة على الصعيد الوطني، إضافة إلى المشاركة في الأحداث العالمية التي تنظمها نخبة المؤسسات الثقافية والفنية الدولية.

ويعود هذا الحدث بكل ما يحمله من بيئة فنية متخصصة إلى مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 300 فنان ومعرض من القارات الخمس، الذين قدموا إلى دبي ليطرحوا أعمالاً متألقةً ضمن مساحات عرض رحبة تم تخصيصها داخل المركز بما يتناسب مع حجم المعرض. وتعرض الفعالية تشكيلات إبداعية تضم أكثر من 4 آلاف عملاً فنياً أصيلاً بأسعار تتراوح بين 100 دولار - 20 ألف دولار أميركي. ما يعكس رغبة السكان المتزايدة في اقتناء أعمالٍ فنية بأسعار مقبولة واتساع مكانة الدولة كمركز رائد للفنون والثقافة.

وفي إطار تعليقها، قالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يقدم معرض (فنون العالم دبي) عرضاً فريداً يعزز المشهد الفني على الصعيد المحلي والإقليمي. ويشكّل هذا الحدث منصةً تجمع تحت مظلتها مجموعة من الفنانين والمعارض القائمة والناشئة حول العالم».