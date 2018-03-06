20% تراجعاً في عدد مشاهدي حفل الأوسكار 2018

سجل حفل الأوسكار في نسخته الـ 90 تراجعاً جديداً في عدد المشاهدين بنسبة 20%.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن شركة نيلسون للأبحاث التسويقية خلصت إلى أن حفل الأوسكار، الذي أقيم مساء أمس الأول الأحد جذب 26.5 مليون مشاهد مقارنة بـ 33 مليون مشاهد عام 2017.

وأشارت الشركة إلى أن هذه أول مرة يتم تسجيل عدد مشاهدين لحفل الأوسكار أقل من 30 مليون منذ بدء عملية الإحصاء.

وقد قدم حفل هذا العام والعام الماضي الإعلامي جيمي كيميل.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسب مشاهدة الأوسكار تسجل تراجعا منذ الحفل الذي قدمته الإعلامية ألين ديجينرس عام 2013.

وكان العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتكوا من أن حفل هذا العام كان مملاً ومتوقعاً.

وقد شهد الحفل فوز كل من الممثل جاري اولدمان بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عند دوره في فيلم " ذا داركست اور"، والممثلة فرانسيس ماكدورماند بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم " "ثري بيلبوردز اوتسايد ايبيج ميزور ".