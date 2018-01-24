المعرض السنوي لجمعية الفنون التشكيلية ينطلق من عبق التاريخ اليوم

ينطلق اليوم من عبق التاريخ إلى روح الشباب المعرض السنوي الخامس والثلاثين لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية بمتحف الشارقة للفنون، وذلك بمشاركة 40 طالباً من 7 جامعات، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويأتي هذا المعرض احتفاءً بمرور 35 عاماً على إطلاق المعرض السنوي لجمعية التشكيليين الذي يعد أقدم معرض سنوي في الدولة وفي المنطقة، لذا قامت الجمعية بإطلاق مجموعة من الفعاليات والبرامج والإصدارات المصاحبة للمعرض والتي ستقام خلال فترة المعرض.

تواصل

«البيان» التقت ناصر عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية والقيّم العام للمعرض، الذي قال عن المعرض هذا العام: «احتفاءً بتاريخ الجمعية وبمرور خمسة وثلاثين عامًا على إقامة المعرض فإن الجمعية قدمت في هذا العام تجربة في التواصل الثقافي وتعاقب الأجيال الفنية التي مرت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال دعوة الجامعات وكليات الفنون للمشاركة في المعرض السنوي لهذا العام، حيث اعتمدت فكرة المعرض على أن يقوم كل طالب بإنتاج عمل فني من وحي أعمال أحد رواد الحركة التشكيلية في دولة الإمارات.

وذلك بعد أن يقوم بالبحث عنه وعن أعماله وذلك في محاولة لربط الفنانين الجدد بتاريخ دولة الإمارات الفني والتعرف على أهم الفنانين والاستفادة من تجاربهم السابقة وتوظيفها لخلق أعمال جديدة، وشارك بها أكثر من ٤٠ طالبًا وخريجًا من سبعة كليات للفنون في الدولة».

وأضاف: إن الحراك الثقافي هو حراك تراكمي وليس وليد اللحظة لذلك فإن التواصل بين أجيال الفنانين سيكون رافدًا مهمًا لاستمرار المنجز الفني وديمومته على امتداد مسيرة الدولة وتاريخها مما يسهم في بناء جيل من الفنانين الجدد على أسس قوية ومتينة، أسس لها رواد التشكيل المحلي منذ انطلاق الدولة ومنذ تأسيس الجمعية التي تعتبر من أوائل المؤسسات التي تعنى بالفنون التشكيلية في الدولة.

4 عقود

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية: إلى جانب معرض الطلاب تستعرض جمعية الإمارات للفنون التشكيلة في هذا العام جزء من أرشيفها الممتد على مدى أكثر من 35 عامًا من الإنجازات، والذي يحوي على العديد من المطبوعات والصور والمواد الإعلامية وغيرها من المحتويات التي توثق لمسيرة الحركة التشكيلية على مدى الأربع عقود الماضية، وقد تم تقسيم هذا الأرشيف إلى عدة أقسام لتخلق صورة متكاملة من إنجازات الجمعية ومسيرتها وجهود أعضائها وذلك منذ تأسيسها في عام 1980، إلى جانب ذلك فإن المعرض يضم مجموعة من أعمال الفنانين من أعضاء الجمعية وروادها.