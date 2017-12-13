مليار مشاهدة لوسم بالعربي 2017 حول العالم

انطلق صباح اليوم المؤتمر الصحفي لمبادرة بالعربي 2017 بحضور جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومعالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام وعدد من وسائل الإعلام.

واستعرض المؤتمر الصحفي ومضات من مسيرة "مبادرة بالعربي" التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في عام 2013 ، لتعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع العربي والتأكيد على دورها الفعال في التواصل الإيجابي مع الشعوب والحضارات.

جمال بن حويرب يؤكد في بداية المؤتمر الصحفي لمبادرة بالعربي 2017 حرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على ترسيخ اللغة العربية في التواصل بين كافة أفراد المجتمع@MBRF_News #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fz1EDgo3F7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 13, 2017

وأشار بن حويرب إلى حرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على ترسيخ اللغة العربية في التواصل بين كافة أفراد المجتمع وعلى جميع المستويات كأحد أهم أهداف المؤسسة.

جمال بن حويرب لـ #البيان: تتضمن أجندة مبادرة #بالعربي الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي هذا العام مجموعة من الفعاليات المميزة أبرزها "نادي بالعربي" وفعالية "بلغتي العربية أعبر" ونأمل أن تتوسع نتائج وإنجازات المبادرة هذا العام@JamalBnHuwaireb #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zPwwRoq42K — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 13, 2017

وأكد جمال بن حويرب مدى التفاعل الكبير الذي حققته مبارة بالعربي خلال دورة العام الماضي حيث وصل عدد مشاهدات وسم بالعربي إلى مليار شخص حول العالم.

وقال بن حويرب إن مبادرة بالعربي تتوسع فعالياتها لتشمل دول عربية وعالمية مثل الكويت والبحرين ومصر إضافة إلى كوريا الجنوبية وأميركا وبريطانيا وغيرها من الدول التي ستشهد إقامة فعاليات مبتكرة مع الجمهور.

جمال بن حويرب: تتوسع فعاليات مبادرة بالعربي لتشمل دول عربية وعالمية مثل الكويت والبحرين ومصر إضافة إلى كوريا الجنوبية وأميركا وبريطانيا وغيرها من الدول التي ستشهد إقامة فعاليات مبتكرة مع الجمهور @MBRF_News#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bLt42HCr8q — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 13, 2017

من جهتها، أعلنت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إطلاق نادي بالعربي في المدارس الحكومية الذي يركز على تنمية مهارات الطلبة لتحقيق نسبة 90% تمثل تمكن الطلبة من القراءة واستيعاب وحب اللغة العربية.

جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام تعلن بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إطلاق نادي #بالعربي في المدارس الحكومية الذي يركز على تنمية مهارات الطلبة لتحقيق نسبة 90% تمثل تمكن الطلبة من القراءة واستيعاب وحب اللغة العربية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ILM6lHSJm7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 13, 2017

وقالت: "المفتاح بالنسبة إلينا في وزارة التربية يتمثل في مهارة القراءة.. كشفت الاختبارات الدولية التي شارك بها الطلبة لقياس قدرتهم على القراءة ضعف الطلبة في هذا الجانب.. وبعد العمل على تطوير مهاراة القراءة، ارتفعت نتائج الطلبة 11 نقطة".

وحول إشراك طلبة القطاع الخاص في مبادرة الأندية، أوضحت المهيري أن مناهج وزراة التربية الجديدة تشمل التعليم الحكومي والخاص وتركز على القراءة كأسلوب أو طريقة للوصول إلى الطلبة.. ومن خلال المناهج الجديدة والأندية في المدارس الحكومية والخاصة نستطيع تحقيق الأهداف المرجوة.

"المفتاح بالنسبة إلينا في وزارة التربية يتمثل في مهارة القراءة.. كشفت الاختبارات الدولية التي شارك بها الطلبة لقياس قدرتهم على القراءة ضعف الطلبة في هذا الجانب.. وبعد العمل على تطوير مهاراة القراءة، ارتفعت نتائج الطلبة 11 نقطة".. جميلة المهيري متحدثة خلال المؤتمر الصحفي pic.twitter.com/Mel6Swi8yQ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 13, 2017