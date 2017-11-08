بث مباشر لحفل افتتاح متحف اللوفر أبوظبي

وقائع حفل افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.
وقائع حفل افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.
وقائع حفل افتتاح متحف اللوفر أبوظبي.
بعد عشر سنوات من انطلاق المشروع، يفتح متحف اللوفر أبوظبي أبوابه الاربعاء، حاملا راية الصرح التاريخي الشهير للمرة الأولى
أثارت صور تأثر الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جنازة ابنه منصور، نائب أمير منطقة عسير، الذي توفي مع مرافقيه بعد سقوط مروحيتهم فوق جبال عسير، حزن السعوديين، وتفاعلوا معها.
تم تأسيس أول ناد خاص للضحك في البحرين، يهدف الى نشر السعادة بين الناس.
تتجهز دبي – المدينة التي تعشق تحطيم الأرقام القياسية – لبيع أغلى حبة كمأة في العالم، الأسبوع المقبل خلال مزاد كمأة ألبا البيضاء العالمي
تستضيف صحيفة البيان غداً الخميس الدكتورة فريدة طنوس، أخصائية الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمعالجة بالليزر وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #نصيحة_لايف.
تبدأ قريباً أعمال البناء في برج مغطى بمساحات خضراء، صممته الشركة الإيطالية "ستيفانو بويري أرتشيتيتي"، في ضاحية فيلاريه – سور مارن الباريسية.
استضافة صحيفة البيان اليوم الأربعاء الدكتورة دعاء نوفل أخصائية نطق وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #نصيحة_لايف.