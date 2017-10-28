حنيف القاسم: معرض الشارقة للكتاب منصة عالمية للعلوم والمعارف

اعرب معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس ادارة مركز جنيف لحقوق الانسان والحوار العالمي عن تقديره لجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلي حاكم الشارقة ورعاية سموه لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ودعم المشروع الثقافي الرائد الذي يقوم به في نشر الثقافة العربية الاصيلة والقيم المعرفية في مواجهة التيارات الظلامية .

واضاف في تصريح لمعاليه بمناسبة مشاركة مركز جنيف للمرة الاولي بالمعرض ان معرض الشارقة بات منصة عالمية للعلم والمعرفة ويعد منبرا ثقافيا رائدا في العالم العربي مشيرا الي ان المعرض يشكل نقلة حضارية نوعية تواكب العصر وتطوراته المتلاحقة وتعزيز الوعي المعرفي لدي الاجيال الجديدة التي تعاني من كبوة اجتماعية في العديد من الدول والتي جاءت نتيجة لتراجع التعليم بما لايتوافق مع معطيات العصر الحديث مما ساهم في تبني افكار متتطرفة.

واعتبر ان مواجهة الارهاب وتحدياته تتطلب تضافر الجهود المؤسسية المدنية والحكومية للتعاون في طرح المبادرات والنظم المتكاملة لتحقيق النجاح في تلك المواجهات وهو ما يؤكد قيمة واهمية القراءة لفهم الدين والدنيا مشيرا الي مبادرات قيادتنا الرشيدة والتي تتناول اهمية القراءة وتجسيدها رافدا معرفيا لدي الاجيال للعمل علي علاج الخلل الواضح في المنظومة التعلمية.

وذكر انه سيتم عرض الانتاج الفكري للمركز ومطبوعاته والتي تشمل العديد من الدراسات والابحاث التي قام باجرائها خبراء المركز والمتعلقة بتعزيز اسس الحوار البناء بين الاديان والمعتقدات كما قام المركز بتنظيم فعاليات متنوعة حول حقوق المراة العربية الي جانب دراسات متعلقة بظاهرة الاسلاموفوبيا في الغرب ومواجهة الراديكالية وتيارات التطرف .