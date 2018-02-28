وفاة بينامين ميلنيكر منتج أفلام "باتمان" عن 104 أعوام

توفي المنتج السينمائي بينامين ميلنيكر، الشهير بإنتاج أفلام "باتمان"، عن عمر ناهز 104 أعوام.

وتوفي ميلنيكر يوم الاثنين في روزلين هاربور بنيويورك، ووصفه زميله منتج "باتمان" مايكل أوسلان عبر فيسبوك بأنه شخصية "أسطورية" في صناعة الترفيه.

وكتب أوسلان يقول: "لقد علمني بن (في إشارة إلى بنيامين ميلنيكر) أن الشيء الوحيد الذي تأخذه معك عندما تموت وتتركه وراءك هو اسمك الطيب".

وأوضح أن ميلنيكر بدأ في شركة "إم جي إم" عام 1939 وتدرج في مناصبها ليصبح نائب الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة الاختيار في الشركة.

وبعد أن ترك ميلنيكر الشركة ترك بصمته في ثقافة البوب الحديثة في شراكة مع أوسلان.

وفي عام 1979، اشترى الرجلان حقوق إنتاج أفلام باتمان وتم إنتاج أول جزء منه عام 1989 واستمر الإنتاج منذ ذلك الحين.