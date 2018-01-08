"ثلاث لوحات إعلانات خارج إبينغ، ميسوري".. ملك جوائز غولدن غلوب

توج فيلم "ثلاث لوحات إعلانات خارج إبينغ ميسوري" بجائزة أفضل فيلم درامي غولدن غلوب في حفل توزيع جوائز غولدن جلوب في نسختها الـ 75 التي استضيفها مدينة لوس انجليس الأميركية، أمس الأحد، كما فاز الفيلم أيضاً بثلاث جوائز أخرى هي أفضل ممثلة في فيلم درامي والتي كانت من نصيب فرانسيس ماكدورماند، وأفضل ممثّل مساعد في فيلم والتي ذهبت إلى سام روكويل، وأفضل سيناريو من تأليف الكاتب والمخرج مارتن ماكدونا.

في حين فاز فيلم "ليدي بيرد" بجائزتي أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي، وكذلك أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي، والتي كانت من نصيب سيرشا رونان، ليحظى فيلم "شكل الماء" بجائزة أفضل مخرج ذهبت إلى غييرمو ديل تورو، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية، أما أفضل فيلم رسوم متحركة فكانت من نصيب "كوكو"، فيما حصل الممثل جيمس فرانكو على جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي عن دوره في "الفنان الفاشل"، بينما حصلت آليسون جاني على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي عن دورها في "أنا تونيا"، فيما فاز فيلم "أعظم رجل استعراض" بجائزة أفضل أغنية في فيلم عن اغنية "ذس از مي"، لتكون جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية من نصيب الفيلم الألماني "إن ذا فيد" للمخرج فاتح أكين.

وكان اللون الأسود قد تسيد أزياء كافة الممثلات اللواتي ارتدن الحفل، تعبيراً عن موقفهن الرافض للتحرش والاعتداء الجنسي في أماكن العمل، وجاءت هذه المبادرة بناءً على طلب من حركة "تايمز أب ناو"، التي أسستها نحو 300 امرأة تعمل في مجال السينما والتلفزيون والمسرح، في أعقاب فضيحة هارفي واينستين التي هزت صناعة الترفيه الأميركية العام الماضي. وشهدت هذه المبادرة انضمام بعض النجوم الرجال الذين حملوا شعار الحركة، في وقت تساءل فيه بعض النجوم عن كيفية تعامل الحفل مع هذا الموضوع الحساس، لتكون إجابة مضيف الحفل النجم سيث مايرز، بقوله "أعتقد أنني قادر على التعامل مع الوضع"، حيث سيعاونه فريق من الكتاب بقيادة الكوميديتان تينا فاي وإيمي بوهلر.