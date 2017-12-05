الفيلم التونسي "جسد غريب" في سينما روكسي بدبي

في إطلالة ثانية للسينما التونسية، تستقبل الإمارات العرض التجاري للفيلم التونسي جسد غريب للمخرجة رجاء عماري والنجمة الفلسطينية هيام عباس، حيث سيعرض الفيلم في صالات سينما روكسي في سيتي ووك بدبي، بدءاً من 7 الجاري.

ويأتي هذا بعد أيام من إطلاق مماثل للفيلم التونسي "نحبك هادي" للمخرج محمد بن عطية في سينما روكسي، حيث يُعد أول عرض تجاري لفيلم تونسي بالإمارات، وجاء هذا بالتعاون مع شركة ماد سليوشن الموزعة للفيلمين في العالم العربي.

تدور أحداث فيلم "جسد غريب" حول سامية المهاجرة التونسية غير الشرعية في فرنسا، والتي يسكنها هاجس أن أخاها المتشدد ربما يلاحقها خفية، في البداية تجد مأوى لها عند عماد، أحد معارفها السابقين في قريتها بتونس، ثم تلجأ بعد ذلك إلى مديرتها ليلى، وبين الشخصيات الثلاث، تزداد الرغبة، الخوف وحدة التوتر.



الفيلم من تأليف وإخراج رجاء عماري، ويشارك في بطولته هيام عباس، سارة حناشي، سليم كشيوش ومجد مستورة وهو من إنتاج دُرة بوشوشة ودومينيك باسنيار، وشارك في الكثير من مهرجانات دولية، من بينها مهرجان برلين السينمائي الدولي، وكان عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.