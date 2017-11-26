الفيلم السعودي 300 كم ينافس في مهرجان طنجة الدولي للفيلم

ينطلق الفيلم السعودي القصير 300 كم للمخرج محمد الهليل في الدورة العاشرة من مهرجان طنجة الدولي للفيلم لينافس في مسابقة الأفلام القصيرة (28 نوفمبر – 2 ديسمبر )، ويحكي الفيلم رحلة 300 كم في طريق سفر يجمع بين رجل وامرأة ورضيعها لا تجمعهما أي علاقة تحت ظروف مجتمعهما المحافظ.

ويهدف مهرجان طنجة الدولي للفيلم إلى المساهمة في تعزيز التراث الثقافي لهذه المدينة الساحرة لتصبح كمنارة دولية للفن والإبداع، ولهذا السبب بدأ المهرجان في جذب المزيد والمزيد من انتباه صنّاع السينما في المغرب ومن أنحاء العالم.

وكان العرض العالمي الأول في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2016، حيث حصل على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة المهر الخليجي القصير بـمهرجان دبي السينمائي الدولي، الفيلم بطولة خالد الصقر وزارا البلوشي وإبراهيم الحجاج، سيناريو وإنتاج وإخراج محمد الهليل، وتتولى MAD Solutions توزيعه في العالم العربي.

ومحمد الهليل، صانع أفلام سعودي من مواليد 1997، شارك في العديد من المهرجانات السينمائية والدولية وحصل على العديد من الجوائز منها النخلة الذهبية الكبرى من مهرجان أفلام السعودية وجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان بيروت السينمائي الدولي وجائرة لجنة التحكيم من مهرجان دبي السينمائي الدولي.