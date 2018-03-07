أطباء بالهند ينجحون فى استئصال جنين ينمو بداخل طفلة رضيعة

تمكن أطباء بالهند من إنقاذ حياة طفلة عمرها سبعة أشهر، بعدما أزالوا جنينا كان ينمو داخل جسدها.

ووفقا لصحيفة عاجل الالكترونية، تُعد حالة نمو الجنين بداخل الطفلة نادرة، بشكل كبير، فلم يُصب بها سوى 200 واحد فقط في العالم، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

واكتشف والدا الطفلة نمو جنين بشكل سريع، يبلغ وزنه نحو 0.113 كجم، ويتواجد في المنطقة بين أمعاء وكليتي الطفلة.

وأشار راكيش جوشي، مدير قسم جراحة الأطفال في المستشفى، إلى أن الجنين غير المكتمل كان لديه عمود فقري عادي، وأنسجة دماغية، ورأس، وبدايات أطراف.

ويرجع نمو الجنين بداخل الطفلة، إلى عدم القيام بفصل كامل للتوأمين؛ لهذا توقف أحدهما عن النمو وأصبح جزءاً داخلياً من الطفل سليم الجسد.