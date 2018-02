ووفقا لصحيفة "مترو"، اضطر الأمر الشرطة بمدينة تاور هامليتس لنشر تغريدة على صفحتها في موقع تويتر تقول: "الرجاء عدم الاتصال بنا بشأن أزمة مطاعم كنتاكي. إذا لم يقدم مطعمك المفضل الطعام فهذا ليس شأن الشرطة".

وأكدت الشرطة أنها تسعى بشتى الوسائل للتقليل من الاتصالات غير المناسبة التي تعطل العمل، مثل الاتصالات حول أزمة المطعم الشهير.

Please do not contact us about the #KFCCrisis - it is not a police matter if your favourite eatery is not serving the menu that you desire.