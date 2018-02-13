100 أسرة تفقد من يعيلها في اليمن جراء الحرب

كشف ائتلاف إغاثي يمني عن فقدان أكثر من 100 أسرة لمعيلها، جراء الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز، جنوب غربي #اليمن، خلال شهر يناير الماضي.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن "ائتلاف الإغاثة الإنسانية"، الذي يضم العديد من المنظمات والمبادرات الإغاثية في #تعز، أن 106 من الأسر فقدت معيلها جراء الحرب في تعز، كما تعرض نحو 268 شخصا كانوا يعيلون أسرهم للتوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال شهر يناير 2018.

ورصد التقرير من إجمالي الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال يناير الماضي، مقتل 9 أطفال و7 نساء، بالإضافة إلى إصابة 17 طفلاً و14 امرأة، بعضهم إصابته خطرة، جراء القصف العشوائي المدفعي والصاروخي الذي يستهدف الأحياء السكنية من حين لآخر.

وذكر أن "الحرب الدائرة في تعز خلال شهر يناير/كانون الثاني خلَّفت وراءها 530 يتيما، يحتاجون للاهتمام والرعاية وتقديم المساعدات اللازمة لهم".

وأعلن التقرير أن 42 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها في مديرية صالة شرقي تعز، بعد تعرض المنطقة لقصف عشوائي مكثف، ولقربها من مناطق الاشتباك، ما اضطر سكانها للجوء إلى منازل عدد من الأسر المضيفة وسط المدينة.

وأفاد بأن "34 منزلاً ومنشأة ومركبة وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للتضرر، منها 5 منشآت وممتلكات تضررت بصورة كلية، بالإضافة إلى 29 أخريات تعرضت للتضرر بشكل جزئي جراء الحرب خلال الشهر الماضي، وهو بحاجة إلى إعادة تأهيلها وإصلاحها".