مباشر الآن.. كيف تبني علامة تجارية ناجحة؟

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بيث موقع البيان الإلكتروني اليوم الحلقة الخامسة من برنامج #طور_نفسك_لايف مع خبير تنمية رواد الأعمال مصطفى الحموي The Passionpreneur للحديث عن جميع ما يتعلق بأساليب تنمية وتطوير الذات على المستويين الشخصي والعملي.

سيعرض البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة @AlBayanNews   الساعة الواحدة ظهراً وستتناول الحلقة موضوع كيفية بناء علامة تجارية شخصية إضافة إلى الحديث عن المهارات المرتبطة بتطوير الذات.

ويغطي البرنامج جملة من الموضوعات منها مهارات الإلقاء والتقديم المتم

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