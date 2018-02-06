مباشر الآن.. كيف تبني علامة تجارية ناجحة؟

بيث موقع البيان الإلكتروني اليوم الحلقة الخامسة من برنامج #طور_نفسك_لايف مع خبير تنمية رواد الأعمال مصطفى الحموي The Passionpreneur للحديث عن جميع ما يتعلق بأساليب تنمية وتطوير الذات على المستويين الشخصي والعملي.

سيعرض البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة @AlBayanNews الساعة الواحدة ظهراً وستتناول الحلقة موضوع كيفية بناء علامة تجارية شخصية إضافة إلى الحديث عن المهارات المرتبطة بتطوير الذات.

ويغطي البرنامج جملة من الموضوعات منها مهارات الإلقاء والتقديم المتم