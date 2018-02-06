مباشر الآن.. كيف تبني علامة تجارية ناجحة؟

بيث موقع البيان الإلكتروني اليوم الحلقة الخامسة من برنامج #طور_نفسك_لايف مع خبير تنمية رواد الأعمال مصطفى الحموي The Passionpreneur للحديث عن جميع ما يتعلق بأساليب تنمية وتطوير الذات على المستويين الشخصي والعملي.
سيعرض البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي للصحيفة @AlBayanNews الساعة الواحدة ظهراً وستتناول الحلقة موضوع كيفية بناء علامة تجارية شخصية إضافة إلى الحديث عن المهارات المرتبطة بتطوير الذات.
ويغطي البرنامج جملة من الموضوعات منها مهارات الإلقاء والتقديم المتم
كيف تبني علامة تجارية شخصية ناجحة؟ الإجابة مع @MoustafaHamwi خبير تنيمة رواد الأعمال في برنامج #طور_نفسك_لايف https://t.co/f1uRoLe4Uk— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 6, 2018