فيروس يحول الغزلان إلى "زومبي" ويهدد البشر

ينتشر بوتيرة متسارعة مرض الهزال المزمن بين الغزلان بالولايات المتحدة وأجزاء من كندا، وسط مخاوف من أن تتنقل عدوى المرض إلى البشر.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، "الأربعاء"، بأن العدوى منتشرة في 22 ولاية أميركية غالبيتها في وسط البلاد، إضافة إلى مقاطعتين في كندا.

ويؤدي المرض بتلك الحيوانات إلى حالة غير طبيعية تحول حركتها إلى ما يشبه "الزومبي" حسب تعبير الصحيفة البريطانية.

ويقول خبراء إن الفيروس المسبب للعدوى يضرب الدماغ والنخاع الشوكي، ويتسبب في انخفاض كبير في وزن الغزال ثم اضطراب حركة الحيوان ونفوقه.

ولا يعرف حتى الآن إذا كانت للفيروس قدرة على الانتقال إلى الإنسان، لكن دراسة جديدة أفادت بأن القردة قد تصاب بالمرض في حال تناولت وجبة لحوم مصابة.

وأثار هذا الأمر احتمال إصابة الإنسان بفيروس الغزلان في الفترة المقبلة.