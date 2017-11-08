«الغابة البيضاء» برج سكني في باريس يضم 2000 شجرة

تبدأ قريباً أعمال البناء في برج مغطى بمساحات خضراء، صممته الشركة الإيطالية "ستيفانو بويري أرتشيتيتي"، في ضاحية فيلاريه – سور مارن الباريسية.

وستغطي من الخارج، 2000 شجرة ونبتة وأسيجة نباتية واجهة المبنى، والسقف والشرفات. في حين سيضم المبنى من الداخل، شققا فاخرة، ومكاتب، ومحال تجزئة.

وسيحتوي برج فوريت بلانش (الغابة البيضاء)، البالغ طوله 177 قدماً على نوافذ فسيحة تسمح بدخول أشعة الشمس الطبيعية، موفرة إطلالات رائعة على المدينة. فيما ستكون معظم الواجهات مصنوعة من الخشب.

ووفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فإن الشقق، المزودة بشرفات، تقع في الطوابق العليا، بينما توجد المكاتب والمحلات التجارية في الطوابق السفلية.

وأبلغت الشركة موقع "بزنس إنسايدر" في رسالة إلكترونية إن الخطط ماضية قدما في عملية البناء، على الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد.

ويذكر أن "ستيفانو بويري أرتشيتيتي" تشتهر بهندستها المعمارية الغنية بالنبات.

ففي يونيو، أعلنت الشركة أنها سوف تبني "مدينة غابات" في ليوتشو، في الصين بحلول عام 2020 تتكون من أبراج مغطاة ب 40000 شجرة وما يقرب من 1 مليون نبتة.

وستحاكي تصاميم ناطحة السحاب مجمع برجين صممتهما "بويري" في نانجينغ. ويقوم المطورون ببناء أبراج بويري أخرى في لوزان السويسرية وأوترخت، الهولندية.